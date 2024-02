Darmstadts Ärger über Handspielregel

Bremen (dpa) - Wieder einmal steht die Handspiel-Regel im Fußball in der Diskussion. Auslöser an diesem Bundesliga-Spieltag war der vermeintliche 2:1-Siegtreffer für Darmstadt 98 durch Tim Skarke in der Nachspielzeit der Partie bei Werder Bremen. Der Stürmer war von Bremens Torwart Michael Zetterer angeschossen worden. Dabei flog der Ball an die Hand von Skarkes angewinkelten Arm. Er sprintete hinter dem Ball her und schoss ihn ins leere Tor.