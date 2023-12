Darmstadts Stürmer Hornby fällt länger aus

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 kann vorerst nicht auf Stürmer Fraser Hornby bauen. Der 24 Jahre alte Schotte wird am Sprunggelenk operiert, wie der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag mitteilte. «Wir drücken Fraser die Daumen, dass der Eingriff gut verläuft und er dann 2024 nach vollzogener Reha dauerhaft zeigen kann, was in ihm steckt», sagte Sportchef Carsten Wehlmann. Hornby kam bisher in der Fußball-Bundesliga siebenmal zum Einsatz, hat aber keinen Stammplatz bei den Lilien und noch kein Tor erzielt.