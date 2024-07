Darmstadt 98 gewinnt Test gegen Coventry

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat sich viel Selbstvertrauen für den Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Die Hessen gewannen am Samstag gegen den englischen Zweitligisten Coventry City mit 2:0 (0:0). Aleksandar Vukotic (76. Minute) und Fynn-Luca Lakenmacher (82.) erzielten im Merck-Stadion am Böllenfalltor die Tore.