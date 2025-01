Darmstadt 98 gewinnt Mammut-Test gegen St. Gallen

Alicante (dpa/lhe) - Darmstadt 98 hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Hessen kamen zum Abschluss ihres Trainingslagers in Spanien zu einem 1:0 (1:0) gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Für den Darmstädter Siegtreffer sorgte St. Gallens Schlussmann Lawrence Ati Zigi mit einem Eigentor in der 5. Minute.