Darmstadt freut sich auf Liga-Start gegen Düsseldorf

Darmstadt (dpa/lhe) - Fortuna Düsseldorf kommt dem Coach von Darmstadt 98, Torsten Lieberknecht, zum Zweitliga-Auftakt gerade recht. «Ich bin froh über Düsseldorf am ersten Spieltag, weil es direkt eine Herausforderung ist. Wir wollen gerade hier am Bölle wieder eine Mannschaft sein, die wieder mehr Heimstärke zeigt. Darauf bereiten wir uns vor», sagte der 51-Jährige vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Fortunen.