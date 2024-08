Darmstadt mit unglücklicher Niederlage zum Auftakt

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 ist mit einer Niederlage in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Lilien unterlagen Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:0). «Wir haben gegen eine reife Mannschaft - so wirkte es zumindest - verloren», sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht beim TV-Sender Sky nach dem Heimspiel am ersten Spieltag.