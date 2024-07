Eintracht Frankfurt siegt bei Testspiel in Mexiko

Juárez (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat das erste Testspiel auf der Amerika-Tour gewonnen. Der Fußball-Bundesligist siegte in der Nacht beim mexikanischen Erstligisten FC Juárez mit 2:1 (1:0). Farès Chaibi (45.) brachte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller unmittelbar vor der Halbzeit per Elfmeter in Führung. César Lopez (52.) glich für Juárez aus. Den Siegtreffer für die Hessen erzielte Ansgar Knauff (78.).