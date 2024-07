Eintracht-Sportdirektor Hardung: Amerika ein wichtiger Markt

Louisville (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Bedeutung der Auslandstour nach Nordamerika hervorgehoben. «Ich glaube, Amerika ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Sportmarkt und auch ein aufstrebender Fußballmarkt - nicht zuletzt auch mit Blick auf die WM 2026, die hier und dann auch in Mexiko unter anderem stattfinden wird», sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung.

Die Eintracht brach am Montag ins Trainingslager nach Übersee auf und ist dort noch bis zum 3. August, um sich auf die kommende Bundesliga-Saison vorzubereiten. Testspiele finden am Donnerstag (Ortszeit) beim mexikanischen Club FC Juárez und am 30. Juli (Ortszeit) bei Louisville City statt.