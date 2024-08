Eintracht nach zweitem Testspielsieg zufrieden

Louisville (dpa/lhe) - Dino Toppmöller war nach dem zweiten Sieg im zweiten Testspiel seiner Frankfurter Eintracht auf der Amerika-Tour zufrieden. «Ich glaube, wir haben viele Dinge gesehen, die sehr gut waren. Wir haben aber auch Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen. Das ist normal in der Phase der Vorbereitung», sagte der Eintracht-Coach nach dem 4:0 (1:0)- Erfolg beim Louisville City FC.

Die Hessen brauchten ein wenig, um in die Partie zu kommen. Anfangs fehlte der Schwung, was Toppmöller auf die hohe Belastung bei den Trainingseinheiten schob. «Dann sind sie aber ins Spielen und bis zur Halbzeitpause richtig gut ins Spielen nach vorn gekommen. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine noch bessere Energie», sagte der 43-Jährige.

Der Eintracht-Tross reist nun zur letzten Tour-Etappe nach New York weiter. Umso wichtiger war der gelungene Abschied in Kentucky. «Es war ein souveräner Sieg. Wir sind froh, dass wir in Louisville einen positiven Abschluss haben. Es war ein gelungener Aufenthalt hier mit zwei Testspielsiegen. Wir gehen mit einem positiven Gefühl hier raus und freuen uns jetzt auf New York», sagte Toppmöller.