Eintrachts Kristensen erwartet starke Saison

Der Fußball-Bundesligist absolviert eine Amerika-Tour und macht momentan Station in Kentucky. Coach Dino Toppmöller hatte am ersten Trainingstag bis auf die etwas leichter trainierenden Oscar Højlund und Aurèle Amenda alle Mann an Bord.

Mittendrin mischte Kristensen schon ordentlich mit. «Es ist immer schön, auf dem Platz zu stehen. Jetzt geht es endlich los. Wir spielen Fußball und das ist immer schön», sagte der EM-Fahrer. Nach dem Urlaub sei er bereits in guter Laufform. «Jetzt kommt noch der Fußball hinzu. Dann bin ich in den nächsten Tagen bereit», sagte der Neuzugang.

Am Mittwochabend (Ortszeit) fliegt er mit dem Team nach Texas, wo am Donnerstagabend (Ortszeit) das erste Testspiel der Tour stattfindet. Gegner ist in Ciudad Juárez der FC Juárez. Deutsche Anstoßzeit ist 3.30 Uhr am Freitagmorgen.