Eintracht als Nussknacker? - Ticketwünsche an Kristensen

Herning (dpa) - Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt hat vor dem nächsten Gegner in der Europa League gewarnt. «Es wird auf jeden Fall eine harte Nuss. Wir freuen uns auf die Challenge hier», sagte der 44-Jährige vor dem Auswärtsspiel beim dänischen Fußball-Meister FC Midtjylland am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in Herning. «Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, der einen spielerischen Ansatz hat», betonte Toppmöller.