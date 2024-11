Eintracht Frankfurt in Dänemark vor Europa-League-Rekord

Herning (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat am fünften Spieltag der Ligaphase in der Europa League die Chance, einen Rekord einzustellen und zudem einen großen Schritt Richtung Achtelfinale zu machen. Der Fußball-Bundesligist könnte am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim dänischen Meister FC Midtjylland zum 18. Mal in Folge in der Europa League ungeschlagen bleiben. Damit würden die Hessen mit dem FC Chelsea gleichziehen, der die Bestmarke hält.