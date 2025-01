Eintracht will in Europa League direkt ins Achtelfinale

Rom (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt kann mit einem Unentschieden oder einem Sieg am letzten Spieltag der Ligaphase in der Europa League aus eigener Kraft den direkten Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Die Frankfurter sind am Abend (21.00 Uhr/RTL+) bei der AS Rom mit dem früheren Fußball-Weltmeister Mats Hummels gefordert.