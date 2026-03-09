Baden-Württemberg hat gewählt

Darum gab es bei der Grünen-Wahlparty Brezel-Tattoos

Die Grünen haben die Landtagswahl gewonnen - damit endet ein intensiver Wahlkampf auch für zahlreiche Unterstützer der Partei. Für manchen gab es am Wahlabend eine bleibende Erinnerung daran.

Bei der Wahlparty der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg konnten sich Interessierte ein Brezel-Tattoo stechen lassen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei der Wahlparty der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg konnten sich Interessierte ein Brezel-Tattoo stechen lassen.

Stuttgart (dpa) - Die kleinen Brezel-Tattoos auf den Oberarmen sind zierlich: Bei der Grünen-Wahlparty in Stuttgart hat ein Tätowierer unter anderem Wahlkampf-Helfer der Grünen nach dem Sieg der Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg tätowiert. «Wir haben im Team gesagt, dass wir uns ein Brezel-Tattoo stechen lassen, wenn der Wahlkampf erfolgreich ist», sagte Wahlkampf-Helferin Svenja. «Und wir haben gesagt, er war sehr erfolgreich.»

Ihre Kollegin Frieda Fiedler erzählte, bei jedem Termin hätten Spitzenkandidat Cem Özdemir und das Team Butterbrezeln angeboten bekommen. Die Brezel sei damit letztlich zum Wahlkampf-Symbol geworden. Zu ihrem Tattoo sagte sie: «Das wird mich immer an unseren Wahlsieg heute Abend erinnern - und an Brezeln.»

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag gewonnen. Mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen landeten sie laut vorläufigem Endergebnis knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent, wie die Landeswahlleiterin in der Nacht mitteilte. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen gelegen, der Abstand war erst kurz vor der Wahl stark geschmolzen.

