Europa-Park-Fans in Sorge

Darum war Roland Mack nicht bei der Saison-Eröffnung dabei

Er gehört zu den bekanntesten Unternehmern des Landes: Der Gründer des Europa-Parks. Fans vermissten ihn am Wochenende zur Eröffnung seines Parks. Nun gibt es ein Statement.

Über dem Haupteingang eröffnete Roland Mack in den vergangenen Jahren traditionell die neue Saison. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Über dem Haupteingang eröffnete Roland Mack in den vergangenen Jahren traditionell die neue Saison.

Rust (dpa/lsw) - Viele Fans haben sich bei der großen Saisoneröffnung im Europa-Park gefragt: Wo ist eigentlich Roland Mack? Der Inhaber und Gründer eröffnete in den vergangenen Jahren traditionell seinen Park zur Sommersaison - doch in diesem Jahr war er für die meisten Besucher nicht zu sehen. Stattdessen hielt sein Bruder Jürgen Mack die Rede am Samstagvormittag im Rahmen einer kleinen Feier mit Musik traditionell über dem Haupteingang.

Der Medienberater der Familie teilte nun auf Anfrage mit: «Roland Mack ist topfit und es geht ihm bestens.» Er habe am Samstag mit vielen Fans gesprochen. Bei der Eröffnungszeremonie sei er terminlich verhindert gewesen, aber danach den ganzen Tag im Park gewesen. 

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark und startete am Samstag offiziell in die neue Saison. Zehntausende Menschen strömten am Wochenende auf das Gelände im südbadischen Rust nahe Freiburg - allein am Samstag waren es mehr als 25.000. Besonders große Neuheiten wie Achterbahnen gibt es in diesem Jahr nicht. Dazugekommen ist allerdings der Themenbereich Monaco rund um die Achterbahn «Silver Star». Unter anderem wurde die helle Fassade der berühmten Spielbank in kleinerer Form nachgebaut, ebenso wird das Zirkusfestival von Monte-Carlo abgebildet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Europa-Park plant Elsass-Ableger -Verkehrsanbindung unklar
Vergnügungspark

Europa-Park plant Elsass-Ableger -Verkehrsanbindung unklar

Deutschlands größter Freizeitpark bereitet ein neues Projekt im benachbarten Elsass vor. Dort könnten auch Hotels entstehen. Doch die Sache hat einen Haken.

24.09.2025

Gründer vom Europa-Park hat Generalschlüssel immer bei sich
Er kommt überall rein

Gründer vom Europa-Park hat Generalschlüssel immer bei sich

Zwar haben seine Kinder längst das operative Geschäft im größten Freizeitpark Deutschlands übernommen. Doch loslassen kann ihr Vater Roland Mack noch immer nicht - und könnte überall reinplatzen.

11.07.2025

Europa-Park-Gründer Mack erhält französische Ehrenlegion
Völkerverständigung

Europa-Park-Gründer Mack erhält französische Ehrenlegion

Der Gründer von Deutschlands größtem Freizeitpark hat sich die deutsch-französische Freundschaft zur Aufgabe gemacht. Roland und Michael Mack erhalten dafür in Paris eine hohe Auszeichnung.

28.01.2025

Feuer

Gründer Mack: Brand im Europa-Park löst Millionenschaden aus

Der Europa-Park hat einen Tag nach dem Brand wieder regulär geöffnet. Einige Attraktionen sind aber nicht zugänglich. Parkchef Roland Mack spricht von einem hohen Schaden. Der Neuaufbau dürfte dauern.

20.06.2023

Freizeit

Europa-Park eröffnet neue Achterbahn Anfang 2024

Achterbahnfans müssen auf eine neue Attraktion in Deutschlands größtem Freizeitpark noch warten. Es gibt aber zum Saisonstart am Wochenende einen neuen Themenbereich. Dort geht es mit Ballons etwas gemächlicher zu.

23.03.2023