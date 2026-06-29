Freizeit

Darum wird Fürst Albert II. heute im Europa-Park erwartet

Das Fürstentum Monaco ist der 18. europäische Themenbereich im größten Freizeitpark Deutschlands. Zur offiziellen Eröffnung hat sich Prominenz angekündigt. Das hat auch Folgen für Besucher.

Mit Fürst Albert II. von Monaco kommt prominenter Besuch nach Rust. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Mit Fürst Albert II. von Monaco kommt prominenter Besuch nach Rust. (Archivbild)

Rust (dpa/lsw) - Gäste des Europa-Parks können schon seit Saisonbeginn monegassisches Flair genießen, doch feierlich eröffnet wird der neue Themenbereich Monaco heute - mit hohem Besuch. Am Abend wird Fürst Albert II. in Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) erwartet. Ihn begleiten sollen seine Frau Prinzessin Charlène, ihre beiden Kinder Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella sowie seine Schwester Prinzessin Stéphanie.

Ferner kommen einem Sprecher zufolge voraussichtlich TV-Moderator und Musiker Ross Antony sowie Politikerinnen und Politiker, darunter die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Gitta Connemann (CDU). Kleiner Wermutstropfen für Besucherinnen und Besucher: Wegen Aufbauarbeiten soll der Themenbereich ab 15.00 Uhr geschlossen sein.

Von Motorsport bis Casino-Atmosphäre

Rund um die Achterbahn «Silver Star» sind von Architektur, über Jachthäfen und Zirkus bis Motorsport verschiedene Facetten des unabhängigen Stadtstaats an der französischen Mittelmeerküste aufgegriffen. So wurde unter anderem die helle Fassade der berühmten Spielbank von Monte-Carlo in kleinerer Form nachgebaut, ebenso wird das dortige Zirkusfestival abgebildet. 

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Die Fassade der Spielbank von Monte-Carlo ist im neuen Themenbereich abgebildet. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Fassade der Spielbank von Monte-Carlo ist im neuen Themenbereich abgebildet. (Archivbild)

Leihgaben einer Rennwagen-Ausstellung stammen den Angaben nach aus der Sammlung des Fürsten höchstpersönlich. In Racing-Simulatoren können Park-Gäste die berühmte Grand-Prix-Strecke selbst absolvieren. Zudem gibt es digitalisierte Eindrücke aus dem Ozeanografischen Museum in einem virtuellen Aquarium. Das Fürstentum ist mit Kakteen- und Agavenarten nachgebildet. 

Monaco im Kleinformat in wenigen Wochen errichtet

Der Kleinstaat ist der 18. europäische Themenbereich im Park. «Wichtig war es uns, nicht eine Kulisse zu bauen, sondern letztendlich auch das mediterrane Lebensgefühl entstehen zu lassen», hatte Park-Geschäftsführerin Ann-Kathrin Mack Ende März zum Saisonstart gesagt. Auch der Fürst persönlich habe Ideen und Wünsche für die Umsetzung des Bereichs eingebracht. Die Verwirklichung des neuen Themenbereichs habe ihre Wurzeln in der langjährigen Freundschaft zwischen dem Staatsoberhaupt und Park-Inhaber Roland Mack, hieß es. 

Die «Silver Star»-Halle rund um Deutschlands höchste Achterbahn mit 73 Metern wurde den Angaben zufolge mit Hilfe der Bavaria Filmstudios komplett neugestaltet. Und das Ganze in nur wenigen Wochen Bauzeit zwischen Anfang Januar und Mitte März. Zu den Investitionskosten machte der Park auf Nachfrage keine Angaben.

Motorsport darf im Themenbereich Monaco natürlich nicht fehlen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Motorsport darf im Themenbereich Monaco natürlich nicht fehlen. (Archivbild)

Der Europa-Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feiert 2025 sein 50-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher.

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