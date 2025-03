Monaco bekommt Themenbereich im Europa-Park

Rust (dpa/lsw) - Der Europa-Park widmet dem Fürstentum Monaco einen eigenen Themenbereich. Es sei damit das 18. Land, das in der Freizeitanlage vertreten sei, kündigte Parkchef Roland Mack im südbadischen Rust an. In einer Halle auf dem Areal bekommen Besucherinnen und Besucher bereits im laufenden Jahr einen Vorgeschmack, die offizielle Eröffnung des Bereichs ist im kommenden Jahr geplant. Dann könnte die Fürstenfamilie in den Park kommen, sagte Mack.