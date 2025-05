Europa-Park: Über 70 Millionen Euro für Westernstadt

Rust (dpa/lsw) - Der Europa-Park investiert über 70 Millionen Euro in eine neue Westernstadt am Rande der südbadischen Freizeitanlage. «Das ist ein richtiger großer Schritt», sagte Parkchef Roland Mack der Deutschen Presse-Agentur bei der offiziellen Eröffnung in Rust. «Es ist ein neuer Themenbereich geworden.»