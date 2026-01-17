Das erwartet die Besucher bei der Reisemesse CMT

Stuttgart (dpa/lsw) - Fernweh, Camper-Vielfalt und neue Urlaubsideen: Die Reisemesse CMT öffnet am Samstag (09.00 Uhr) in Stuttgart ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Bei der nach eigenen Angaben weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit werden in diesem Jahr gut 1.650 Aussteller erwartet. Neben Caravans präsentieren sich auch eine ganze Reihe von Reisezielen auf der CMT - darunter das diesjährige Partnerland Angola und die Rundreise «Grand Tour de Catalunya» in Spanien.

Trend zu günstigeren Modellen

Besonders groß ist der Bereich Caravaning, der zu den Publikumsmagneten der CMT zählt. In den Hallen sind Messechef Roland Bleinroth zufolge rund 1.200 Fahrzeuge ausgestellt – vom kompakten Campervan über familienfreundliche Modelle bis hin zu luxuriösen Reisemobilen und Expeditionsfahrzeugen. Rund 120 Neuheiten und Weltpremieren gebe es. Zahlreiche Fahrzeuge lassen sich betreten und direkt vergleichen.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Auf der Messe können sich Besucher über rund 1.200 Caravans informieren. (Archivbild)

Ein Trend, der in diesem Jahr spürbar sei: Viele Hersteller setzen nach Angaben der Messe auf günstigere Einstiegsmodelle. Zum Beispiel gibt es fahrfertige Campervans, die in der einfachsten Ausführung ab 40.000 Euro angeboten werden. Auch Einsteiger-Wohnwagen seien für unter 20.000 Euro zu haben.

Auch der Trend zu individuellen Lösungen und zur Optimierung der eigenen Fahrzeuge halte an. Wieder auf ihre Kosten kommen auch Menschen, die ein Fahrzeug selbst zum Camper umbauen möchten. Auf der Tochtermesse Selbstausbau (22. bis 25. Januar) dreht sich alles um das Thema - und damit unter anderem um Batterien, Dämmmaterialien und Werkzeuge.

Angola stellt sich vor

Bei den Reisezielen setzt die CMT ebenfalls auf Inspiration statt Bekanntes. Als internationales Partnerland steht in diesem Jahr Angola im Fokus. Das Land im südwestlichen Afrika dürfte vielen Besucherinnen und Besuchern bislang wenig geläufig sein, sagte Bleinroth. Gerade das sei aber Teil des Konzepts. «Die Menschen kommen zur Messe, um sich inspirieren zu lassen und etwas Neues zu entdecken - und nicht, um bestätigt zu bekommen, was sie vorher schon wussten». Angola präsentiert sich unter anderem mit Natur, kultureller Vielfalt und noch wenig erschlossenen touristischen Angeboten.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Partnerland der CMT ist in diesem Jahr Angola. (Archivbild)

Außerdem können sich die Besucher auf der CMT über die «Grand Tour de Catalunya» informieren, eine Rundreise durch Katalonien. Sie umfasst fünf Etappen, die Küstenabschnitte, bergige Regionen und Teile des Hinterlands abdecken. Im Mittelpunkt stehen regionale Küche, Kultur und Landschaft. Damit greift die Messe auch den Trend zu individuellem Reisen mit Auto, Camper oder Mietfahrzeug auf. Ergänzt wird das Programm um kleinere Tochtermessen zu thematischen Reisen - wie Fahrrad, Wandern, Golf oder Kreuzfahrten.

Messe mit Zehntausenden Besuchern

Die CMT (Caravan, Motor und Touristik) gibt es seit 1968 und sie läuft in diesem Jahr bis zum 25. Januar. 2020 stellte die Publikumsmesse mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord auf. Im vergangenen Jahr hatten rund 260.000 Menschen die CMT besucht.