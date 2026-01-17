Bild
Tourismus

Reisemesse CMT: Gut gefüllte Hallen trotz S-Bahn-Sperrung

Die Reisemesse CMT in Stuttgart startet mit gut gefüllten Hallen und mehr als 1.650 Ausstellern. Bei der Anreise müssen Besucherinnen und Besucher aber mehr beachten als sonst.

Bei der CMT handelt es sich nach eigenen Angaben um die weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei der CMT handelt es sich nach eigenen Angaben um die weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit großem Besucherandrang hat die Reisemesse CMT in Stuttgart begonnen. «Wir sind sehr zufrieden», sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die Hallen seien gut gefüllt. Bei der CMT handelt es sich nach eigenen Angaben um die weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. In diesem Jahr sind gut 1.650 Aussteller vertreten. 

Besonders groß ist der Bereich Caravaning, der zu den Publikumsmagneten der CMT zählt. Besucher können sich dort rund 1.200 Reisemobile ansehen - vom kompakten Campervan über familienfreundliche Modelle bis hin zu luxuriösen Reisemobilen und Expeditionsfahrzeugen. Zahlreiche Fahrzeuge lassen sich betreten und direkt vergleichen. Neben Caravans präsentieren sich auch zahlreiche Reiseziele - darunter das diesjährige Partnerland Angola. 

Messe mit Zehntausenden Besuchern

Die CMT (Caravan, Motor und Touristik) gibt es seit dem Jahr 1968 - in diesem Jahr dauert sie bis zum 25. Januar. 2020 stellte die Publikumsmesse mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern einen Rekord auf. Im vergangenen Jahr hatten rund 260.000 Menschen die CMT besucht. 

Die Anreise zur CMT dürfte für viele Besucher aber schwieriger sein als üblich. An den beiden Messewochenenden ist die S-Bahn-Strecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt gesperrt. Die Linien, die normalerweise zur Messe fahren, fallen aus. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. An den Besucherzahlen habe sich das bislang aber nicht bemerkbar gemacht, sagte die Messesprecherin. Konkrete Besucherzahlen nennt die CMT in der Regel nach dem Auftaktwochenende - und dann zum Abschluss der Messe.

