Polizei im neuen Look

Das macht die neuen Polizeiuniformen so besonders

Dunkelblaue Poloshirts statt hellblauer Hemden: Doch die neuen Polizeiuniformen in Baden-Württemberg sollen neben Komfort auch mehr Schutz bieten. Warum das dem Innenminister wichtig ist.

Polizeibeamte tragen die neue Uniform der Polizei in Baden-Württemberg. Foto: Franziska Kraufmann/dpa
Polizeibeamte tragen die neue Uniform der Polizei in Baden-Württemberg.

Stuttgart (dpa/lsw) - Als erste Landespolizei stattet Baden-Württemberg laut dem Innenministerium Polizistinnen und Polizisten mit einer neuen Uniform aus, die besseren Schutz etwa bei Messerangriffen bieten soll. Dafür seien sogenannte schnitthemmende Elemente ins Gewebe eingearbeitet worden. Dieser Schnittschutz ist den Angaben nach von außen nicht zu erkennen. 

«Wir tun so alles, um die zu schützen, die uns schützen», erklärte Innenminister Manuel Hagel (CDU). «Unsere Polizeikräfte halten jeden Tag für uns die Knochen hin, nicht selten in schwierigen Einsatzlagen - das ist oftmals weit mehr als reine Arbeit. Sie bestmöglich zu schützen, hat für mich deshalb oberste Priorität.» 

Die neue Kleidung, die Polizistinnen und Polizisten nun peu à peu bekommen, soll zudem mehr Tragekomfort bieten sowie wettertauglicher sein. Man sieht die Beamtinnen und Beamten jetzt beispielsweise häufiger in dunkelblauen Poloshirts statt hellblauen Hemden - etwa auf dem Cannstatter Volksfest.

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