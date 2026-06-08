Weltraum-Themenbereich

Das plant der Europa-Park für den neuen Themenbereich

Raumfahrt trifft Freizeitpark: Im Europa-Park entsteht ein neuer Themenbereich zum Thema Weltraum. Die europäische Raumfahrtagentur ESA und der Park unterzeichnen deshalb eine gemeinsame Erklärung.

Zur Unterzeichnung kamen mehrere Gäste aus der Politik und von der ESA. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Zur Unterzeichnung kamen mehrere Gäste aus der Politik und von der ESA.

Rust (dpa/lsw) - Für den neuen Weltraum-Themenbereich im Europa-Park in Rust arbeiten der Park und die European Space Agency (ESA)gemeinsam an der Umsetzung. Park-Chef Roland Mack und der ESA-Direktor des Missionsbetriebs, Rolf Densing, unterzeichneten in Rust eine gemeinsame Absichtserklärung - die Grundlage für einen neuen Themenbereich rund um die europäische Raumfahrt. Der Bereich soll im Jahr 2028 fertiggestellt werden.

Mack sprach unter anderem von zwei geplanten Attraktionen, die in einen großen Weltraum-Shop münden sollen. Eine davon könnte die neue Achterbahn sein, die die Achterbahn Euro-Mir ersetzen soll. Sie wird nach Ende der laufenden Saison nach 29 Jahren abgebaut und mit neuer Technik wieder aufgebaut. Die markanten Türme sollen jedoch erhalten bleiben, ebenso sollen charakteristische Stellen der Streckenführung zumindest teilweise wiederzuerkennen sein.

Für den Europa-Park ist es ein weiterer Schritt im Ausbau seiner thematischen Welten – nach 18 europäischen Länderbereichen kommt nun das All hinzu. «Die ESA bringt die wissenschaftliche Exzellenz, die echten Missionen, die europäische Forschung und die technologische Innovation», sagte Mack. «Und wir bringen unsere Erfahrung im Geschichtenerzählen, im Auslösen von Emotionen bei Familien.» Auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) reiste zu dem Anlass an.

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Vorgesehen sind im neuen Themenbereich Inhalte der ESA wie unter anderem Bildungsformate, interaktive Angebote und originalgetreue Exponate.

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