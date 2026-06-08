Fußball-Bundesliga

Das sagt Thomas Müller zu Bayern-Wunschspieler Brown

Die Bayern wollen DFB-Verteidiger Brown. Während der Jungprofi zum Thema schweigt, äußert sich Routinier Thomas Müller. Er wird deutlich bei der Frage, ob er sich Brown bei Bayern vorstellen kann.

Bald auch im Verein Teamkollegen: Jonathan Tah (links) und der offenbar vom FC Bayern umworbene Nathaniel Brown (rechts). Foto: Federico Gambarini/dpa
Bald auch im Verein Teamkollegen: Jonathan Tah (links) und der offenbar vom FC Bayern umworbene Nathaniel Brown (rechts).

München (dpa) - Thomas Müller kann sich den angeblich vom FC Bayern umworbenen Nationalspieler Nathaniel Brown gut im Münchner Trikot vorstellen. «Von den Qualitäten und vom Potenzial her auf jeden Fall», sagte der Fußball-Routinier und langjährige Bayern-Star angesprochen auf den Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Dieser soll sich laut Berichten des TV-Senders Sky und der «Bild» mit den Bayern mündlich auf einen Wechsel im Sommer geeinigt haben. 

Brown selbst äußerte sich in der WM-Vorbereitung bislang nicht zu den Meldungen. Auch der FC Bayern positionierte sich öffentlich nicht.

Der 22 Jahre alte Verteidiger hat bei der Eintracht noch einen Vertrag bis Sommer 2030, weshalb Frankfurt mehr als 60 Millionen Euro als Ablösesumme verlangen soll. Bayerns Sportvorstand Max Eberl und sein Eintracht-Kollege Markus Krösche verhandeln bereits direkt, wie es in den Berichten weiter hieß.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Von Nürnberg über Frankfurt und DFB-Team nach München?

Müller warnte, dass man bei Bayern «natürlich brutale Konkurrenz» habe. «Aber das ist ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist. Und ich glaube, das sieht jeder, dass er interessant ist.» Brown, der als Außenverteidiger oder im Mittelfeld spielen kann, war vor zwei Jahren vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gewechselt. Dort entwickelte er sich rasant weiter und schaffte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison den Sprung in die Nationalmannschaft. 

Schaut sich die Entwicklung von Brown genau an: Der frühere Bayern-Star Thomas Müller. Foto: Felix Hörhager/dpa
Schaut sich die Entwicklung von Brown genau an: Der frühere Bayern-Star Thomas Müller.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nathaniel Brown ist Eintracht-Spieler der Saison
Bundesliga

Nathaniel Brown ist Eintracht-Spieler der Saison

Nathaniel Brown ist von den Fans von Eintracht Frankfurt zum Spieler der Saison gewählt worden. Bei der WM kann er sich noch mehr in den Fokus spielen.

04.06.2026

Thomas Müller lässt Funktionärsrolle bei Bayern offen
Fußball

Thomas Müller lässt Funktionärsrolle bei Bayern offen

Beim FC Bayern stehen Thomas Müller für die Zeit nach der Karriere wohl alle Türen offen. Jetzt spricht der Rekordspieler der Münchner über eine Heimkehr.

20.10.2025

FC Bayern verabschiedet Thomas Müller vor Anpfiff
Fußball-Bundesliga

FC Bayern verabschiedet Thomas Müller vor Anpfiff

Ein letztes Mal läuft Thomas Müller als Bayern-Profi in die Allianz Arena ein. Vor dem Anpfiff gibt es für den Routinier Geschenke und eine Huldigung von den Rängen.

10.05.2025

Großer Ehrgeiz, erste Absagen: Wohin zieht es Thomas Müller?
FC Bayern München

Großer Ehrgeiz, erste Absagen: Wohin zieht es Thomas Müller?

Im Sommer muss der Spieler Thomas Müller den FC Bayern nach 25 Jahren verlassen. Was kommt danach? Angeblich hat Müller zwei Interessenten schon abgesagt.

23.04.2025

Bundesliga-Topspiel

Müller fehlen «teilweise die Eier» beim FC Bayern

Das 0:3 bei Bayer Leverkusen nervt Thomas Müller enorm. Der Nationalspieler macht seinem Ärger im Interview nach dem Topspiel Luft - und er stellt die Einstellung seines Teams infrage.

10.02.2024