Das sagt Thomas Müller zu Bayern-Wunschspieler Brown
Die Bayern wollen DFB-Verteidiger Brown. Während der Jungprofi zum Thema schweigt, äußert sich Routinier Thomas Müller. Er wird deutlich bei der Frage, ob er sich Brown bei Bayern vorstellen kann.
München (dpa) - Thomas Müller kann sich den angeblich vom FC Bayern umworbenen Nationalspieler Nathaniel Brown gut im Münchner Trikot vorstellen. «Von den Qualitäten und vom Potenzial her auf jeden Fall», sagte der Fußball-Routinier und langjährige Bayern-Star angesprochen auf den Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Dieser soll sich laut Berichten des TV-Senders Sky und der «Bild» mit den Bayern mündlich auf einen Wechsel im Sommer geeinigt haben.
Brown selbst äußerte sich in der WM-Vorbereitung bislang nicht zu den Meldungen. Auch der FC Bayern positionierte sich öffentlich nicht.
Der 22 Jahre alte Verteidiger hat bei der Eintracht noch einen Vertrag bis Sommer 2030, weshalb Frankfurt mehr als 60 Millionen Euro als Ablösesumme verlangen soll. Bayerns Sportvorstand Max Eberl und sein Eintracht-Kollege Markus Krösche verhandeln bereits direkt, wie es in den Berichten weiter hieß.
Von Nürnberg über Frankfurt und DFB-Team nach München?
Müller warnte, dass man bei Bayern «natürlich brutale Konkurrenz» habe. «Aber das ist ein Spieler, der auf jeden Fall interessant ist. Und ich glaube, das sieht jeder, dass er interessant ist.» Brown, der als Außenverteidiger oder im Mittelfeld spielen kann, war vor zwei Jahren vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gewechselt. Dort entwickelte er sich rasant weiter und schaffte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison den Sprung in die Nationalmannschaft.