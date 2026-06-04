Bundesliga

Nathaniel Brown ist Eintracht-Spieler der Saison

Nathaniel Brown ist von den Fans von Eintracht Frankfurt zum Spieler der Saison gewählt worden. Bei der WM kann er sich noch mehr in den Fokus spielen.

Nathaniel Brown wurde von den Fans zum Eintracht-Spieler der Saison gewählt (Archivbild). Foto: Joan Monfort/AP/dpa
Nathaniel Brown wurde von den Fans zum Eintracht-Spieler der Saison gewählt (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown ist von den Fans zum Spieler der Saison bei Eintracht Frankfurt gewählt worden. Der Außenbahnspieler erhielt 51 Prozent aller Stimmen. Der 22-Jährige setzte sich gegen Jonathan Burkardt (13 Prozent) und Can Uzun (9 Prozent) durch. 

Brown, der zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gehört, ragte in der enttäuschenden Saison der Hessen heraus. Auch der neue Trainer Adi Hütter hatte sich bei seiner Vorstellung zum Flügelspieler und dessen Leistungen geäußert.  

«Er ist ein toller Spieler. Ich habe ihn in vielen Spielen gesehen. Er hat mir extrem gut gefallen. Ein moderner linker Außenverteidiger mit einer super Schnelligkeit», sagte der Österreicher. 

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Interesse an Brown steigt

Mit seinen Leistungen hat der vorwiegend auf der linken Außenbahn eingesetzte Brown schon Begehrlichkeiten geweckt. Spielt der 22-Jährige auch bei der WM eine gute Rolle, dürfte er sich noch weiter in den Fokus spielen. Wie lange ihn die Eintracht dann noch halten kann, ist fraglich. Angeblich hat auch Meister FC Bayern München bereits seine Fühler nach ihm ausgestreckt. Der gebürtige Amberger besitzt bei den Hessen allerdings einen langfristigen Vertrag bis Juni 2030. 

Insgesamt stand Brown in dieser Saison in 42 Pflichtspielen auf dem Platz. Auch in der Champions League absolvierte er alle acht Ligaphasenspiele von Beginn an und überzeugte gegen Weltklasse-Akteure wie Barcelonas Lamine Yamal. Lohn war die Berufung in die Nationalmannschaft und nun auch die WM-Nominierung. Beim letzten Testspiel gegen Finnland in Mainz absolvierte er die vollen 90 Minuten.

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