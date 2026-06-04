Nathaniel Brown ist Eintracht-Spieler der Saison

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown ist von den Fans zum Spieler der Saison bei Eintracht Frankfurt gewählt worden. Der Außenbahnspieler erhielt 51 Prozent aller Stimmen. Der 22-Jährige setzte sich gegen Jonathan Burkardt (13 Prozent) und Can Uzun (9 Prozent) durch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Brown, der zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gehört, ragte in der enttäuschenden Saison der Hessen heraus. Auch der neue Trainer Adi Hütter hatte sich bei seiner Vorstellung zum Flügelspieler und dessen Leistungen geäußert.

«Er ist ein toller Spieler. Ich habe ihn in vielen Spielen gesehen. Er hat mir extrem gut gefallen. Ein moderner linker Außenverteidiger mit einer super Schnelligkeit», sagte der Österreicher.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Interesse an Brown steigt

Mit seinen Leistungen hat der vorwiegend auf der linken Außenbahn eingesetzte Brown schon Begehrlichkeiten geweckt. Spielt der 22-Jährige auch bei der WM eine gute Rolle, dürfte er sich noch weiter in den Fokus spielen. Wie lange ihn die Eintracht dann noch halten kann, ist fraglich. Angeblich hat auch Meister FC Bayern München bereits seine Fühler nach ihm ausgestreckt. Der gebürtige Amberger besitzt bei den Hessen allerdings einen langfristigen Vertrag bis Juni 2030.