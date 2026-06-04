Deal mit Eintracht Frankfurt?

Medien: FC Bayern mit Nationalspieler Brown einig

Der FC Bayern will angeblich auf seiner linken Defensivseite nachbessern. Einen passenden Kandidaten haben die Münchner Medien zufolge gefunden: Es soll ein Nationalspieler aus Frankfurt sein.

Nationalspieler Nathaniel Brown steht angeblich vor einem Karrieresprung. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nationalspieler Nathaniel Brown steht angeblich vor einem Karrieresprung. (Archivbild)

München (dpa) - Der FC Bayern München steht angeblich vor einem Transfer von Jung-Nationalspieler Nathaniel Brown. Wie der TV-Sender Sky und die «Bild» berichten, ist sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit dem Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt über einen Wechsel in diesem Sommer mündlich einig.

WM-Fahrer Brown soll einen Vertrag beim Doublesieger bis Ende Juni 2031 bekommen. Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl soll über den Transfer bereits in direktem Kontakt mit seinem Frankfurter Kollegen Markus Krösche stehen. Offizielle Aussagen lagen zunächst nicht vor.

Der 22-jährige Brown soll sehr positive Gespräche mit Bayern-Coach Vincent Kompany geführt haben. Allerdings fordert die Eintracht angeblich rund 65 Millionen Euro Ablöse für den in Frankfurt vertraglich noch bis zum Sommer 2030 gebundenen Profi.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Brown war vor zwei Jahren vom 1. FC Nürnberg zu den Hessen gewechselt. Er ist heute um 21.30 Uhr deutscher Zeit auf der DFB-Pressekonferenz in Chicago vor dem letzten Testspiel gegen die USA.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nathaniel Brown ist Eintracht-Spieler der Saison
Bundesliga

Nathaniel Brown ist Eintracht-Spieler der Saison

Nathaniel Brown ist von den Fans von Eintracht Frankfurt zum Spieler der Saison gewählt worden. Bei der WM kann er sich noch mehr in den Fokus spielen.

vor 2 Stunden

Frankfurts Shootingstar Brown: WM als Ziel, USA als Option
Nationalmannschaft

Frankfurts Shootingstar Brown: WM als Ziel, USA als Option

Nathaniel Brown ist einer der Senkrechtstarter in dieser Bundesliga-Saison. Bei der U21-EM im Sommer möchte er mit Deutschland auftrumpfen. Doch danach könnte er auch für ein anderes Land auflaufen.

07.05.2025

Eintracht verlängert mit U21-Nationalspieler Brown
Fußball-Bundesliga

Eintracht verlängert mit U21-Nationalspieler Brown

Eintracht Frankfurt setzt auf Nathaniel Brown. Der Fußball-Bundesligist bindet den 21-Jährigen bis 2030 und hofft, dass er sich weiter so positiv entwickelt.

27.02.2025

Transfers

Medien: FC Bayern vor Verpflichtung von Verteidiger Dier

Hat der FC Bayern einen Neuen für die Defensive gefunden? Ein alter Bekannter von Stürmerstar Harry Kane könnte angeblich nach München wechseln.

05.01.2024

Bundesliga

Eintracht verpflichtet U21-Nationalspieler Brown

03.01.2024