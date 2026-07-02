Fußball

«Bild»-Bericht: Frankfurts Brown zum Medizincheck in München

Der Wechsel von Nathaniel Brown steht offenbar kurz bevor. Der Linksverteidiger ist für Untersuchungen in München und soll anschließend seinen Vertrag unterschreiben.

Steht vor einem Wechsel zum FC Bayern: Nathaniel Brown. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Steht vor einem Wechsel zum FC Bayern: Nathaniel Brown. (Archivbild)

München (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern rückt offenbar näher. Der Linksverteidiger absolviert nach «Bild»-Informationen heute seinen Medizincheck in der Münchner Klinik Barmherzige Brüder.

Anschließend soll Brown einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Dem Bericht zufolge soll das Ablösepaket rund 55 Millionen Euro umfassen. Anfänglich soll die Eintracht, bei der der 23-Jährige noch einen Vertrag bis 2030 besaß, mehr als 60 Millionen Euro gefordert haben.

Erst im Oktober hatte Brown sein Debüt im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefeiert. Nach nur fünf Länderspielen hatte er sich den Platz in der WM-Startformation erkämpft. Das Aus der DFB-Elf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay konnte auch er nicht verhindern. Die deutsche Auswahl war mit 3:4 im Elfmeterschießen ausgeschieden.

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