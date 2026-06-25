Fußball-Bundesliga

Berichte: Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern perfekt

Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown spielt bei der WM groß auf. Nun soll der Wechsel des Frankfurters zum FC Bayern laut Medienberichten perfekt sein.

Nächste Saison in München? WM-Teilnehmer Nathaniel Brown. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Nächste Saison in München? WM-Teilnehmer Nathaniel Brown. (Archivbild)

München (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern ist Medienberichten zufolge perfekt. Wie der Pay-TV-Sender Sky meldete, erhält der 23 Jahre alte Linksverteidiger in München einen Vertrag über fünf Jahre. Die «Bild» berichtete kurz darauf, diese Information bestätigen zu können. Als Ablösesumme wurden 55 Millionen Euro genannt. Eine Bestätigung des Transfers durch die Clubs lag zunächst nicht vor.

Browns Vertrag bei der Eintracht war bis Sommer 2030 datiert. Den Hessen hatte er sich 2024 vom 1. FC Nürnberg kommend angeschlossen. Der mögliche Transfer des Nationalteam-Aufsteigers fällt mitten in die Weltmeisterschaft, bei der Brown für Furore sorgt. Gegen Ecuador fehlt der siebenmalige Nationalspieler aber wegen Adduktorenproblemen.

Erstes Länderspieltor bei der WM

«Nene», wie Brown auch bei der Nationalmannschaft von allen genannt wird, hatte beim 7:1-Turbostart gegen Curaçao für seinen eigenen ersten großen WM-Moment gesorgt. Und das gleich bei der Premiere. «Ich kann das gar nicht beschreiben, ich bin einfach in die Ecke gerannt», sagte er zum Jubel nach seinem ersten Tor im Nationaltrikot. 

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Brown hatte erst im Oktober sein Debüt im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefeiert. Nach nur fünf Länderspielen erkämpfte er sich den Platz in der WM-Startformation. Der Linksverteidiger, der im vergangenen Jahr noch mit der U21-Nationalmannschaft bei der EM teilnahm, rechtfertigte bislang das Vertrauen des Bundestrainers.

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