Frankfurts Shootingstar Brown: WM als Ziel, USA als Option

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Top-Talent Nathaniel Brown hat einen Wechsel vom Deutschen Fußball-Bund zur Nationalmannschaft der USA offen gelassen. «So oder so: Die WM 2026 ist ein Ziel, das ich habe», sagte der Flügelspieler des Bundesligisten der «Sport Bild». Der Papa des in Amberg in Bayern geborenen Profis ist US-Amerikaner.