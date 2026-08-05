Fußball-Nationalmannschaft

Das sagt Undav über den neuen Bundestrainer Klopp

Torjäger Deniz Undav bereitet sich im Trainingslager mit dem VfB Stuttgart auf die neue Saison vor. In Grassau wird er auch nach seinen Erwartungen an den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gefragt.

Deniz Undav brauchte etwa eine Woche, um die WM-Enttäuschung abzuhaken. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Deniz Undav brauchte etwa eine Woche, um die WM-Enttäuschung abzuhaken. (Archivbild)

Grassau (dpa) - Stürmer Deniz Undav erwartet von Jürgen Klopp als neuem Bundestrainer «einen Aufschwung» im deutschen Fußball-Nationalteam. «Jeder Spieler muss sich neu beweisen, es ist neue Energie da», sagte der 30-Jährige im Trainingslager des VfB Stuttgart im bayrischen Grassau. 

Der Abschied von Julian Nagelsmann und die Ernennung des früheren Bundesliga- und Liverpool-Coaches Klopp als Nachfolger sei für ihn vergleichbar mit einem Trainerwechsel bei einem Verein. «Es kann sein, dass es eine komplett andere Aufstellung sein wird wie beim Bundestrainer davor», sagte Torjäger Undav, um den rund um die Fußball-WM ein Hype entstanden war. «Deswegen einfach Leistung bringen, und dann wird das hoffentlich geschätzt, dass ich dann eingeladen werde.»

Undavs Gedanken: «Warum, weshalb, wieso»

Die ersten Spiele unter Klopp stehen ab Ende September in der Nations League an. Am 24. September spielt das Nationalteam in der ersten von vier Partien in Amsterdam gegen die Niederlande. Nagelsmann war wenige Tage nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen gegen Paraguay zurückgetreten. 

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Es habe ungefähr eine Woche gedauert, die WM-Enttäuschung abzuhaken, sagte Undav. «Da hat man so Szenarien im Kopf durchgespielt. Warum, weshalb, wieso. Nach einer Woche war es dann wieder so, dass ich mich auf meinen Urlaub konzentriert habe.»

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