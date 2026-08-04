Infekt bremst VfB-Nationalspieler Leweling aus
Das war beim VfB Stuttgart anders geplant. Jamie Leweling fehlt im Trainingslager.
Stuttgart/Grassau (dpa/lsw) - Nationalspieler Jamie Leweling (25) muss gut zwei Wochen vor dem Saisonstart einen gesundheitlichen Rückschlag hinnehmen und kann nicht wie geplant ins Training des VfB Stuttgart einsteigen. Wegen eines Infekts werde der Offensivspieler nicht ins Trainingslager nach Grassau nachreisen, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit.
Leweling war wie die beiden anderen deutschen WM-Teilnehmer Angelo Stiller und Deniz Undav Ende der vergangenen Woche wieder zum VfB gestoßen. Am Montag waren die Schwaben ohne ihn nach Grassau gereist, wo sie bis Freitag ihre Saisonvorbereitung fortsetzen.
Saisoneröffnung mit Testspiel gegen Premier-League-Team
Am Samstag steht dann im Stuttgarter Stadion die Saisoneröffnung gegen den FC Everton an. Ernst wird es für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit der Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal bei Hansa Rostock am 21. August.