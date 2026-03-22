Fußball-Bundesliga

Vor Länderspielen: Leweling fehlt dem VfB auch in Augsburg

Der VfB Stuttgart muss auch beim FC Augsburg ohne Jamie Leweling antreten. Der Flügelspieler hat muskuläre Probleme. Kann er dennoch zum Nationalteam reisen?

Nationalspieler Jamie Leweling ist angeschlagen. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Nationalspieler Jamie Leweling ist angeschlagen. (Archivbild)

Augsburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling hat vor den ersten Länderspielen im WM-Jahr auch das Bundesligaspiel des VfB Stuttgart in Augsburg verpasst. Der 25 Jahre alte Flügelstürmer stand wegen muskulärer Probleme wie schon drei Tage zuvor beim Europa-League-Aus in Porto nicht im VfB-Kader. 

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Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt seinen Kader für die beiden WM-Tests am kommenden Freitag in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana am Montag in Herzogenaurach. Ob Leweling zum Treffpunkt in Franken reisen wird und eine Einsatzchance in den beiden Länderspielen besteht, war zunächst offen.

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