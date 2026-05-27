Fußball-WM

Ronaldo-Frisur als Gag: Leweling nimmt Nummer 9 mit Humor

Flügelspieler Jamie Leweling trägt bei der Fußball-WM die klassische Stürmernummer 9. Seine Reaktion darauf sorgt für Aufmerksamkeit.

Jamie Leweling spielt als Flügelstürmer beim VfB Stuttgart. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Jamie Leweling spielt als Flügelstürmer beim VfB Stuttgart. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - VfB-Offensivakteur Jamie Leweling läuft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko, und Kanada überraschend mit der Rückennummer 9 auf - und reagiert darauf mit Humor. Auf Instagram veränderte der Flügelspieler nach der Bekanntgabe der Nummern sein Profilbild - und ließ sich dabei von der Frisur des einstigen brasilianischen Topstürmers Ronaldo inspirieren.

Brasiliens Stürmer Ronaldo mit seiner früheren Frisur. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Brasiliens Stürmer Ronaldo mit seiner früheren Frisur. (Archivbild)

Leweling wird die Nummer für den klassischen Stürmer tragen - und nicht etwa sein Vereinskollege Deniz Undav oder der frühere Stuttgarter Nick Woltemade. Der 25-Jährige ist flexibel einsetzbar. Er ist aber kein klassischer Neuner und spielt in der Regel auf der Außenposition. Beim VfB trägt er die Rückennummer 18. 

 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach Vorgaben der FIFA müssen die 48 qualifizierten Nationalmannschaften ihre Trikotnummern von den Zahlen 1 bis 26 vergeben - passend zur erlaubten Anzahl an nominierten Spielern. Undav hat seine gewohnte Rückennummer 26, Woltemade die 11 und Kai Havertz die 7.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jubilar Hoeneß lobt Undav - und schweigt zu Nagelsmann
Fußball-Bundesliga

Jubilar Hoeneß lobt Undav - und schweigt zu Nagelsmann

Nach den kritischen Tönen von Bundestrainer Nagelsmann über Stuttgarts Stürmer Undav möchte sich der VfB auf das Topspiel gegen Dortmund konzentrieren. Bei Coach Hoeneß hat Undav eine besondere Rolle.

02.04.2026

Vor Länderspielen: Leweling fehlt dem VfB auch in Augsburg
Fußball-Bundesliga

Vor Länderspielen: Leweling fehlt dem VfB auch in Augsburg

Der VfB Stuttgart muss auch beim FC Augsburg ohne Jamie Leweling antreten. Der Flügelspieler hat muskuläre Probleme. Kann er dennoch zum Nationalteam reisen?

22.03.2026

Winter-Wechsel ausgeschlossen: Leweling bleibt in Stuttgart
Fußball-Bundesliga

Winter-Wechsel ausgeschlossen: Leweling bleibt in Stuttgart

Jamie Leweling glänzt mit zwei Toren gegen Leverkusen – und trotz eines Millionen-Angebots aus England bleibt er beim VfB Stuttgart. Was hinter seiner Entscheidung steckt.

10.01.2026

Warum Nagelsmann VfB-Stürmer Woltemade noch nicht holt
Stuttgarter Block im DFB-Team

Warum Nagelsmann VfB-Stürmer Woltemade noch nicht holt

Fünf Stuttgarter Profis stehen im Aufgebot der Nationalmannschaft für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien. Führich fehlt, Leweling kehrt zurück - und Undav bleibt wichtig.

13.03.2025

Leweling verschärft Konkurrenzkampf beim VfB
Fußball

Leweling verschärft Konkurrenzkampf beim VfB

Nach Woo-yeong Jeong holen die Stuttgarter einen weiteren variabel einsetzbaren Offensivmann. Die Leihe von Jamie Leweling erhöht den Druck auf die teaminterne Konkurrenz - vor allem auf ein Trio.

13.07.2023