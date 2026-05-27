Ronaldo-Frisur als Gag: Leweling nimmt Nummer 9 mit Humor

Frankfurt/Main (dpa) - VfB-Offensivakteur Jamie Leweling läuft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko, und Kanada überraschend mit der Rückennummer 9 auf - und reagiert darauf mit Humor. Auf Instagram veränderte der Flügelspieler nach der Bekanntgabe der Nummern sein Profilbild - und ließ sich dabei von der Frisur des einstigen brasilianischen Topstürmers Ronaldo inspirieren.

Foto: picture alliance / dpa Brasiliens Stürmer Ronaldo mit seiner früheren Frisur. (Archivbild)

Leweling wird die Nummer für den klassischen Stürmer tragen - und nicht etwa sein Vereinskollege Deniz Undav oder der frühere Stuttgarter Nick Woltemade. Der 25-Jährige ist flexibel einsetzbar. Er ist aber kein klassischer Neuner und spielt in der Regel auf der Außenposition. Beim VfB trägt er die Rückennummer 18.

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