Urlaub beendet: Fünf WM-Fahrer wieder im VfB-Training

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Wochen vor dem Saisonstart kann Trainer Sebastian Hoeneß beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart fast wieder mit dem kompletten Kader trainieren. Wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte, haben heute auch die Nationalspieler Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav die Vorbereitung aufgenommen.

Sie hatten ebenso an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen wie Ermedin Demirovic mit Bosnien-Herzegowina und Jeremy Arévalo mit Ecuador. Auch die beiden Stürmer stießen wie die drei DFB-Kicker wieder dazu. Die fünf Profis machten in Stuttgart zunächst Leistungstests.

Testspiel gegen FC Paris

Nun fehlen im VfB-Aufgebot nur noch Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss (Marokko) und Verteidiger Luca Jaquez (Schweiz), die mit ihren Ländern jeweils im WM-Viertelfinale standen. Sie sollen demnächst dazustoßen und werden von Montag an auch am Trainingslager in Grassau am Chiemsee teilnehmen. Zuvor erwartet die Hoeneß-Elf am Samstag in Stuttgart den FC Paris zum vierten Testspiel.