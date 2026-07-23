Fußball-Bundesliga

Kein Trainingslager: Vier Spieler sollen Frankfurt verlassen

Das ist ein deutliches Signal: Vier Spieler hat Eintracht Frankfurt bei seiner Reise ins Trainingslager zu Hause gelassen. Sie sollen sich einen neuen Club suchen.

Soll Eintracht Frankfurt verlassen: Tunesiens WM-Spieler Ellyes Skhiri. Foto: Tom Weller/dpa
Soll Eintracht Frankfurt verlassen: Tunesiens WM-Spieler Ellyes Skhiri.

Grassau (dpa) - Ohne vier namhafte Profis ist Eintracht Frankfurt in sein zehntägiges Trainingslager am Chiemsee gereist. Tunesiens WM-Fahrer Ellyes Skhiri, Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu, der langjährige belgische Nationalspieler Michy Batshuayi und der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Jessic Ngankam sollen den Fußball-Bundesligisten verlassen.

Der 31-jährige Skhiri ist nach Angaben des Vereins sogar offiziell «für Gespräche mit anderen Clubs freigestellt». Im Gespräch ist eine Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers zu seinem Ex-Club 1. FC Köln.

Außerdem fehlen im Trainingslager die WM-Teilnehmer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Marokko), Farés Chaibi (Algerien), Arthur Theate (Belgien) und Elye Wahi (Elfenbeinküste). Der Japaner Ritsu Doan ist nach seinem Urlaub wieder zurück und flog nach absolvierten Leistungstests mit der Mannschaft nach Bayern.

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