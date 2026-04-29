Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt bezieht Trainingslager am Chiemsee

Am 18. Juli startet die Eintracht die Vorbereitung auf die neue Saison. Das Trainingslager findet in Bayern statt.

Eintracht Frankfurt absolviert sein Trainingslager in Grassau am Chiemsee (Archivbild). Foto: Marc Schüler/dpa
Eintracht Frankfurt absolviert sein Trainingslager in Grassau am Chiemsee (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt bleibt in der Sommervorbereitung in Deutschland. Wie der Club mitteilte, absolviert das Team von Trainer Albert Riera sein Trainingslager im bayrischen Grassau am Chiemsee. Vom 23. Juli bis 1. August versammelt der Coach seine Schützlinge auf der Anlage vor malerischer Kulisse. 

Zuvor startet das Team am 18. und 19. Juli mit Leistungs- und medizinischen Tests in die Vorbereitung. Unbekannt zum jetzigen Zeitpunkt sind Testspiele und weitere Termine der Vorbereitung.

In Grassau finden sich jährlich Profiteams und Nationalmannschaften zum Training ein. Die Anlage in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze bietet für Vorbereitungslehrgänge optimale Bedingungen.

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