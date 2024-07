Eintracht Frankfurt startet in die Vorbereitung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Geburtstagskind Kevin Trapp an seinem 34. Ehrentag und vier Neuzugängen ist Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in die Sommervorbereitung gestartet. Insgesamt 25 Spieler fanden sich zum zweitägigen Leistungstest im ProfiCamp im Deutsche Bank Park ein.

Erstmals im Kreis der Mannschaft begrüßte der 43-Jährige die hoffnungsvollen Neuzugänge Aurèle Amenda, Nathaniel Brown, Krisztián Lisztes und Can Uzun. Amenda bestritt nach einer Sehnenverletzung im hinteren Oberschenkel aber nur Teile der Leistungstests. Zudem waren die zuletzt verliehenen Faride Alidou, Igor Matanovic und Jérôme Onguéné mit an Bord.

Von der Vorbereitung verspricht sich Toppmöller einiges, gerade für die erst spät in der letzten Saison dazu gestoßenen Profis. «Wir haben Spieler dabei, die im letzten Jahr in der Vorbereitung nicht dabei waren. Farès Chaibi, Niels Nkounkou – das wird die erste Vorbereitung für die Jungs sein, in der wir eine längere Zeit haben, gemeinsam zu trainieren. Hugo Ekitiké wird von Anfang an auf einem anderen Fitnesslevel sein», sagte Toppmöller.