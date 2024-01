Eintracht startet mit 23 Profis in die Vorbereitung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Neuzugang Donny van de Beek hat Eintracht Frankfurt die Vorbereitung auf die Saison-Fortsetzung in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Der von Manchester United ausgeliehene Niederländer absolvierte am Dienstag mit seinen neuen Teamkollegen zunächst die obligatorischen Leistungstests und später die erste Übungseinheit auf dem Platz.

Nicht dabei war der immer noch verletzte Timothy Chandler. Kapitän Sebastian Rode arbeitete individuell an der Rückkehr ins Teamtraining, in das Kristijan Jakic nach überstandener Wadenverletzung zurückgekehrt ist. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller begrüßte insgesamt 23 Profis zum Trainingsauftakt, bei dem die von ihren Nationalmannschaften für den Afrika-Cup nominierten Farès Chaibi, Omar Marmoush und Ellyes Skhiri fehlten.

Die Eintracht verzichtet dieses Mal auf ein Trainingslager und bereitet sich in heimischen Gefilden auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga und in der Conference League vor. Am kommenden Samstag empfangen die Frankfurter den SC Freiburg zu einem Testspiel, das ohne Zuschauer ausgetragen wird. Am 13. Januar steht das erste Pflichtspiel des Jahres beim Tabellendritten RB Leipzig an.