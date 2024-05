Eintracht trennt sich von Kalajdzic und van de Beek

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt trennt sich am Saisonende von den Leihspielern Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek. Die in der Winterpause gekommenen Profis kehren im Sommer nach England zurück: Kalajdzic zu den Wolverhampton Wanderers, van de Beek zu Manchester United. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit.