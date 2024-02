Ohne van de Beek: Eintracht meldet Trio für Europa nach

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat auf die personellen Veränderungen in der Winterpause reagiert und den Kader für die K.o.-Phase in der Conference League angepasst. Neu im Aufgebot für die Zwischenrundenspiele des Fußball-Bundesligisten gegen den belgischen Topclub Union Saint-Gilloise stehen die Neuzugänge Hugo Ekitiké und Sasa Kalajdzic sowie Philipp Max. Dies teilten die Hessen am Montag mit.