DFB-Stars starten in Bayern-Vorbereitung

München/Rottach-Egern (dpa) - Knapp einen Monat nach der großen WM-Enttäuschung sind die deutschen Fußball-Nationalspieler des FC Bayern München in die Vorbereitung gestartet. Eine Woche nach dem offiziellen Trainingsstart standen bei Joshua Kimmich, Manuel Neuer & Co. die Untersuchungen im Krankenhaus Barmherzige Brüder nahe des Nymphenburger Schlosses an.

Danach folgten weitere Tests am Club-Gelände an der Säbener Straße. Die deutsche Nationalmannschaft war bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale Ende Juni gegen Paraguay im Elfmeterschießen gescheitert.

Nicht nur DFB-Stars starten in Vorbereitung

Am Montag ging es nicht nur für die Münchner DFB-Spieler, sondern auch für den Japaner Hiroki Ito und den Südkoreaner Minjae Kim wieder los. Auch für Kanadas Kapitän Alphonso Davies und den Senegalesen Bara Ndiaye standen die Untersuchungen an. Beim Training in der Berg-Idylle in Rottach-Egern standen sie im Gegensatz zu U21-Nationalmannschaftskapitän Tom Bischof oder Ersatztorhüter Sven Ulreich sowie zahlreichen jungen Spielern noch nicht auf dem Platz.

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«Sukzessive wird die Mannschaft jetzt immer kompletter. Wie so oft ist es ein bisschen eine Challenge, aber wir werden das gut meistern und zum Start dann richtig ready sein», sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Neuzugang Brown stößt in Rottach-Egern zum Team

Die WM-Fahrer sollen nach den Untersuchungen im Trainingslager am Tegernsee auch erste Einheiten absolvieren. Dort wird auch der von Eintracht Frankfurt für rund 50 Millionen Euro neu verpflichtete Nathaniel Brown erwartet. Neben ersten Einheiten unter der Leitung von Trainer Vincent Kompany steht auch ein Testspiel gegen den Kreisklasse-Club FC Rottach-Egern am Donnerstag (18.00 Uhr) an.

Als letzte Profis kehren Englands Teamkapitän Harry Kane sowie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano ins Training zurück. Das Trio war vor einer Woche noch im WM-Spiel um Platz drei im Einsatz - es stößt erst nach der Asien-Tour der Münchner zum Kompany-Kader. Die Teamkollegen brechen am 1. August nach Südkorea und Hongkong auf. Dann sollen auch die weiteren WM-Teilnehmer Konrad Laimer (Österreich), Luis Díaz (Kolumbien) und Josip Stanisic (Kroatien) zum Team stoßen.

Was wird aus Leihrückkehrern?

Offen ist, wie lange die Leihrückkehrer João Palhinha (zuletzt Tottenham Hotspur) und Sacha Boey (zuletzt Galatasaray Istanbul) noch in der Sommer-Vorbereitung bei Kompany schwitzen. Vor mehr als 1.000 Zuschauern in Rottach-Egern waren beide auf dem Platz dabei.