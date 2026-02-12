Piloten und Flugbegleiter

Das sind die Auswirkungen des Lufthansa-Warnstreiks

Am Flughafen Stuttgart fallen wegen des Lufthansa-Warnstreiks am Donnerstag 18 Flüge aus. Was das für Reisende bedeutet und welche Alternativen es gibt.

Ein Warnstreik bei Lufthansa führt zu Flugausfällen in Stuttgart. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Ein Warnstreik bei Lufthansa führt zu Flugausfällen in Stuttgart. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des Warnstreiks bei der Lufthansa kommt es am Donnerstag zu Flugausfällen. Nach Angaben des Flughafens Stuttgart wurden die Zubringerflüge nach Frankfurt und München komplett gestrichen. Es seien insgesamt 18 Flüge betroffen. Zehn Flüge von und nach Frankfurt und acht Flüge von und nach München. Weitere baden-württembergische Flughäfen sind von dem Ausstand nicht berührt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für Donnerstag sind zeitgleich Arbeitsniederlegungen der Piloten sowie des Kabinenpersonals angekündigt. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen für ihre Fluggäste so gering wie möglich halten.

Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.

Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat das Personal ebenfalls bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen.

Der geplante Warnstreik wird auch Auswirkungen auf den Euro Airport Basel Mulhouse Freiburg haben. Eine Sprecherin sagte, man habe Kenntnis von einzelnen annullierten Flügen und die Entwicklung werde aufmerksam verfolgt. Die Passagiere sollten sich bei Fragen zu ihrem Flug direkt an die jeweilige Fluggesellschaft wenden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen
Piloten und Flugbegleiter

Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen

Streik zum Jubiläum: Wer am Donnerstag mit Lufthansa fliegen will, muss zittern - auch an Deutschlands größtem Airport in Frankfurt. Welche Flüge betroffen sind und wie Passagiere reagieren können.

vor 1 Stunde

Crews streiken: Lufthansa streicht zahlreiche Flüge
Arbeitskampf

Crews streiken: Lufthansa streicht zahlreiche Flüge

Passagiere der Lufthansa haben nur eine kleine Chance, am Donnerstag pünktlich ans Ziel zu kommen. Weil Piloten und Flugbegleiter streiken, hat die Airline ihr Programm zusammengestrichen.

11.02.2026

Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen
Piloten und Flugbegleiter

Was Frankfurts Passagiere zum Lufthansa-Streik wissen müssen

Streik zum Jubiläum: Wer am Donnerstag mit Lufthansa fliegen will, muss zittern - auch an Deutschlands größtem Airport in Frankfurt. Welche Flüge betroffen sind und wie Passagiere reagieren können.

11.02.2026

So wirkt sich der Lufthansa-Warnstreik aus
Piloten und Flugbegleiter

So wirkt sich der Lufthansa-Warnstreik aus

Fluggäste in Stuttgart müssen am Donnerstag umplanen: Alle Zubringer nach Frankfurt und München fallen aus. Wie die Lufthansa helfen will.

11.02.2026

Tarifkonflikt

Warnstreik legt Flughäfen lahm - «Fast gespenstisch»

Der Ausstand der Gewerkschaft Verdi hat den Luftverkehr in Deutschland stark beeinträchtigt. An großen Flughäfen kam der Betrieb teils fast komplett zum Erliegen.

27.03.2023