Das sind die Auswirkungen des Lufthansa-Warnstreiks

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des Warnstreiks bei der Lufthansa kommt es am Donnerstag zu Flugausfällen. Nach Angaben des Flughafens Stuttgart wurden die Zubringerflüge nach Frankfurt und München komplett gestrichen. Es seien insgesamt 18 Flüge betroffen. Zehn Flüge von und nach Frankfurt und acht Flüge von und nach München. Weitere baden-württembergische Flughäfen sind von dem Ausstand nicht berührt.

Für Donnerstag sind zeitgleich Arbeitsniederlegungen der Piloten sowie des Kabinenpersonals angekündigt. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen für ihre Fluggäste so gering wie möglich halten.

Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.

Grundsätzlich wollen die Crew-Gewerkschaften über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern. Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat das Personal ebenfalls bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen.