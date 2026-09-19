Das sind die Finalistinnen zur Weinmajestäten-Wahl

Neustadt an der Weinstraße (dpa) - Die Finalistinnen für die Wahl der 78. Deutschen Weinmajestät stehen fest: Anna Antonia Cölsch aus der Pfalz, die Rheingauerin Lena Roie, Kathrin Knierim aus Rheinhessen, Paula Löber aus Saale-Unstrut und Natalie Schäfter aus dem Anbaugebiet Württemberg konnten sich beim Vorentscheid durchsetzen. Sie stehen am kommenden Freitag (25. September) in der entscheidenden Wahlrunde erneut auf der Bühne in Neustadt an der Weinstraße.