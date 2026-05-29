Das sind die Folgen der Brenner-Blockade auf den Südwesten

Bozen/Stuttgart (dpa/lsw) - Lange Staus in den Pfingstferien sind bereits Tradition. Urlauber sind unterwegs, Lastwagen auch. Nun wird eine Sperre der vielbefahrenen Brenner-Autobahn am Samstag auch zahlreiche Urlauber aus Baden-Württemberg vor die Wahl stellen: Verschieben sie die Fahrt? Oder nehmen sie stundenlanges Warten in Kauf?

«Es wird nicht schön, wenn man an dem Tag unterwegs ist», sagt Julian Häußler vom ADAC Württemberg. «Wer es an diesem Tag nicht bis 11.00 Uhr über den Brenner schafft, geht das Risiko ein, bis in den späten Abend hinein auf der Autobahn stehen zu müssen.» Der ADAC könne nur raten, die Fahrt möglichst auf Montag oder Dienstag zu verschieben.

Probleme gibt es schon vor der Sperrung

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Die Auswirkungen der Sperre werden laut ADAC auch auf den Autobahnen in Baden-Württemberg zu spüren sein. Probleme erwarten die Verkehrsexperten bereits am Tag zuvor. Ab Mittag sei mit dichtem Verkehr und langen Staus bis in die Abendstunden zu rechnen. «Viele Menschen könnten ihre für Samstag geplante Reise vorziehen und die Situation zusätzlich verschärfen», sagte der ADAC-Sprecher.

Da viele Autofahrer am Tag vor der Sperrung und am Samstag Ausweichrouten nutzen würden, seien im Südwesten vor allem die A5 im Abschnitt Karlsruhe bis Basel, die A81 von Stuttgart Richtung Singen und die A8 zwischen Stuttgart und Ulm betroffen.

Auch das Land Tirol sowie der Betreiber der Brenner-Autobahn raten, die betroffene Region am Tag der Sperrung großräumig zu umfahren und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

Demonstration blockiert die wichtige Transitstrecke

Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen ist wegen einer Demonstration in Österreich gesperrt. Initiiert hat den Protest der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger. Grund ist die Verkehrsbelastung am Brenner: Die 15.000 Bewohner des Wipptales, von denen viele in unmittelbarer Nähe von Autobahn und Bundesstraße leben, leiden unter Lärm, Feinstaub und erheblichen Einschränkungen im Alltag durch häufige Staus auf allen Strecken.

Am Samstag ist für Autos und Motorräder bereits ab 10.30 Uhr kein Durchkommen mehr von Italien nach Österreich. Für Lastwagen gilt die Sperre bereits ab 7.00 Uhr. Von Österreich in Richtung Süden nach Italien gilt die Sperre wiederum von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Für Lastwagen schon ab 9.00 Uhr. Auch die parallelen Ausweichstrecken werden dichtgemacht.

Auch Umwege werden wenig helfen