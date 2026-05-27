Autobahn-Firma bereitet Fahrer auf Brenner-Blockade vor

Bozen (dpa) - Kurz vor der geplanten Brenner-Blockade bereitet der Betreiber der Brennerautobahn A22 in Italien auf die erwarteten Verkehrsbehinderungen vor. Fahrten auf dem Abschnitt von Trient in Richtung Norden nach Österreich sollten auf das «unbedingt notwendige Minimum» beschränkt werden, empfiehlt der Autobahnbetreiber auf seiner Webseite.

Am Samstag ist für Autos und Motorräder bereits ab 10.30 Uhr kein Durchkommen auf der Fahrt von Italien nach Österreich. Für Lastwagen gilt die Sperre bereits ab 7.00 Uhr. Von Österreich in Richtung Süden nach Italien gilt die Sperre wiederum von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Für Lastwagen schon ab 9.00 Uhr.

Auf italienischer Seite ist der Abschnitt zwischen Brennerautobahn-Mautstelle bis zur Staatsgrenze betroffen. Allen, die am Samstag die Grenze überqueren müssen, empfiehlt der Betreiber, dies über den Grenzübergang Tarvis zu tun.

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