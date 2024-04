Das Wetter in Hessen bleibt bis zum Wochenende ungemütlich

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Hessen bleibt ungemütlich, bevor es am Wochenende etwas wärmer wird. Für den Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach Wolken, Schauer und teilweise Graupel vorher, der im höheren Bergland als Schnee herunterkommt. Auch einzelne kurze Graupelgewitter im Norden schließen die Meteorologen nicht aus. Die Temperaturen erreichen acht bis elf Grad, in Hochlagen vier bis sieben Grad.