Das Wetter in Hessen - Regen und milde Temperaturen
Die Woche in Hessen startet nass. Am Mittwoch zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Sonnenstrahlen und Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst zur Wochenmitte.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen ein Mix aus milden Temperaturen, teils windigem und zeitweise nassem Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel zunächst wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder ziehen im Tagesverlauf Regenschauer durch. Die Höchstwerte liegen zum Wochenstart zwischen 11 und maximal 15 Grad. Der Wind weht laut DWD mäßig aus Südwest bis West. In Hochlagen ist mit stürmischen Böen zu rechnen.
In der Nacht zum Dienstag ist es stark bewölkt mit zeitweisem Regen. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad. Am Dienstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt mit weiteren Regenfällen, die in der zweiten Tageshälfte allmählich nachlassen. Die Temperaturen steigen laut DWD im Norden auf 10 bis 13 Grad, im Süden auf 13 bis 16 Grad, in Hochlagen auf etwa 7 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 3 Grad.
Wochenmitte wird heiter
Der Mittwoch bringt nach Auflösung von Nebel heiteres bis sonniges und regenfreies Wetter. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad, in Hochlagen um die 11 Grad, bleibt es ungewöhnlich mild. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.