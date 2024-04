Temperaturen bis 27 Grad in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Rund um den Feiertag erwartet die Menschen in Hessen viel Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Dienstag 21 bis 27 Grad warm. Dazu scheint fast überall die Sonne, nur am Abend ist vereinzelt mit Schauern zu rechnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 14 bis 8 Grad.