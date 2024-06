Viel Sonne und Temperaturen bis 30 Grad in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Viel Sonnenschein und örtlich 30 Grad: Es ist richtig Sommer in Hessen. An diesem Dienstag steigen die Temperaturen auf 27 bis 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Hochlagen werden es 23 bis 25 Grad. Bis auf ein paar lockere Quellwolken bleibt der Himmel blau. Genauso beginnt auch der Mittwoch, erst am Nachmittag ziehen kompaktere Quellwolken aus dem Südosten auf. Einzelne Schauer und Gewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Mit 27 bis 31 Grad wird es noch etwas heißer. Für Donnerstag sind dann wieder heftigere Gewitter und Starkregen in Sicht.