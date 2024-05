Gewitter und Schauer erwartet: Temperaturen bis 25 Grad

Offenbach (dpa/lhe) – Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen Schauer und Gewitter. Der Sonntag wird überwiegend heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Im Norden kann es jedoch zu Gewittern mit Starkregen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad und in Hochlagen bei um die 19 Grad.