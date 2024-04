Viel Sonne und am Feiertag Temperaturen bis 28 Grad Celsius

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche erwarten die Menschen in Hessen Temperaturen deutlich über 20 Grad Celsius und viel Sonnenschein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Feiertag mit Temperaturen bis 28 Grad Celsius besonders warm und sonnig. Im Westen sind die ganze Woche vereinzelt Gewitter und Schauer möglich.